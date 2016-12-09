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Россия и Куба подписали программу сотрудничества в оборонной сфере

Соглашение будет действовать до 2020 года

Россия и Куба в рамках заседания двусторонней межправительственной комиссии подписали программу технологического сотрудничества в сфере обороны, сообщает «РИА Новости».

По данным издания, соглашения будут действовать до 2020 года. Подписание документа состоялось в ходе визита российского вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина на Кубу.

Рогозин возглавляет комиссию с российской стороны, кубинский сопредседатель — вице-премьер и министр экономики и планирования Рикардо Кабрисес.

Ранее вице-премьер заявил, что Россия будет наращивать экономическое, политическое и гуманитарно-культурное сотрудничество с Кубой, несмотря на давление Запада.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Россия и Куба подписали программу сотрудничества в оборонной сфере

Соглашение будет действовать до 2020 года

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