Тела убитых в Сирии медсестер доставили в Биробиджан

В Биробиджан доставлены тела медицинских сестер, убитых в Алеппо. Церемония прощания с Надеждой Дураченко и Галиной Михайловой состоится сегодня в Доме офицеров местного гарнизона Восточного военного округа.

«Церемония прощания пройдет сегодня в 17:00 (10:00 мск) в гарнизонном Доме офицеров, который расположен рядом с военным госпиталем, где работали погибшие», — заявил представитель округа, передает ТАСС.

Утром в субботу пройдет отпевание в Благовещенском кафедральном соборе, после чего от собора до Сквера Победы продет траурное шествие. Медсестер похоронят на Центральном городском кладбище с воинскими почестями.

Тела погибших медработников сегодня были доставлены самолетом из Москвы в Хабаровск. В Биробиджан оттуда их доставили вертолетом.

Надежда Дураченко и Галина Михайлова работали в Биробиджанском военном госпитале, обе окончили местный медицинский колледж по специальности «операционные хирургические сестры». У Надежды осталась 19-летняя дочь-студентка, у Надежды — 15-летний сын-школьник.

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