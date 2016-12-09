Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Тела убитых в Сирии медсестер доставили в Биробиджан

Там пройдет прощание с погибшими в Алеппо российскими медиками

В Биробиджан доставлены тела медицинских сестер, убитых в Алеппо. Церемония прощания с Надеждой Дураченко и Галиной Михайловой состоится сегодня в Доме офицеров местного гарнизона Восточного военного округа.

«Церемония прощания пройдет сегодня в 17:00 (10:00 мск) в гарнизонном Доме офицеров, который расположен рядом с военным госпиталем, где работали погибшие», — заявил представитель округа, передает ТАСС.

Утром в субботу пройдет отпевание в Благовещенском кафедральном соборе, после чего от собора до Сквера Победы продет траурное шествие. Медсестер похоронят на Центральном городском кладбище с воинскими почестями.

Тела погибших медработников сегодня были доставлены самолетом из Москвы в Хабаровск. В Биробиджан оттуда их доставили вертолетом.

Надежда Дураченко и Галина Михайлова работали в Биробиджанском военном госпитале, обе окончили местный медицинский колледж по специальности «операционные хирургические сестры». У Надежды осталась 19-летняя дочь-студентка, у Надежды — 15-летний сын-школьник.

Читайте также: 

Путин наградил орденом Мужества погибших и раненных в Сирии медиков

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Тела убитых в Сирии медсестер доставили в Биробиджан

Там пройдет прощание с погибшими в Алеппо российскими медиками

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Инфографика

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Вся инфографика

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке