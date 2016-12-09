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СМИ выяснили, сколько Трамп потратил на избирательную кампанию

Речь идет о личных средствах миллионера

Избранный президент США Дональд Трамп потратил на проведение предвыборной кампании около $66 млн из собственного кармана.

Об этом стало известно агентству Reuters из финансовых документов.

Западные журналисты напоминают о том, как Трамп бравировал тем, что потратит на кампанию около $100 млн.

Согласно данным агентства, Трамп смог привлечь $339 млн, а его общие траты составили $322. И это намного меньше затрат его соперницы — кандидата от демократов Хиллари Клинтон, которая вложила в президентскую кампанию $565 млн.

Трамп начал выделать средства на проведение опросов и телерекламу, после того как его рейтинги начали падать, хотя раньше он открыто называл такие меры пустой тратой денег. На рекламу Трамп потратил в общей сложности $192 млн, причем $85 млн из этой суммы пришлись на рекламу в интернете.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

СМИ выяснили, сколько Трамп потратил на избирательную кампанию

Речь идет о личных средствах миллионера

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