СМИ: Трамп определился с кандидатурой на пост госсекретаря США

На эту должность избранный президент США может назначить бывшего главу Ford Motor Алана Малалли
Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру бывшего главы компании Ford Motor Алана Малалли на пост госсекретаря. Об этом сообщил телеканал ABC.
Ранее представитель переходного штаба Трампа заявлял, что в накануне у будущего главы государства была встреча с Малалли и конгрессменом от штата Айдахо Раулем Лабрадором.
Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник в команде Трампа сообщал, что он хотел обсудить с Малалли его возможное назначение на эту должность.
Прежде ряд СМИ сообщал, что среди возможных претендентов на пост госсекретаря бывшие мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, губернатор штата Массачусетс Митт Ромни и директор ЦРУ Дэвид Петрэус.
Ранее «Известия» сообщали, что Трамп определился с кандидатом на пост министра труда США — им, возможно, станет глава американской сети фаст-фуда Carl's Jr. и Hardee's Энди Паздер.
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