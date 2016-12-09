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Полковник МВД задержан при получении взятки в 100 млн рублей

Вместе с руководителем был также арестован один из его подчиненных

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали высокопоставленного руководителя Северо-Западного подразделения Главного управления собственной безопасности МВД с поличным при получении взятки в размере 100 млн рублей.

Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Интерфакс».

«Вчера сотрудниками ФСБ при получении взятки в размере 100 млн рублей задержан начальник отдела № 17 ГУСБ МВД полковник Юрий Тимченко», — сказал собеседник агентства.

Также отмечается, что вместе с полковником сотрудники правоохранительных органов задержали одного из его подчиненных.

Как сообщил источник агентства, 17-й отдел ГУСБ образовали после расформирования полицейских главков федеральных округов.

Официальные источники пока никак не прокомментировали эту информацию.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Полковник МВД задержан при получении взятки в 100 млн рублей

Полковник МВД задержан при получении взятки в 100 млн рублейВместе с руководителем был также арестован один из его подчиненных

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