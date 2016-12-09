Полковник МВД задержан при получении взятки в 100 млн рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали высокопоставленного руководителя Северо-Западного подразделения Главного управления собственной безопасности МВД с поличным при получении взятки в размере 100 млн рублей.



Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Интерфакс».

«Вчера сотрудниками ФСБ при получении взятки в размере 100 млн рублей задержан начальник отдела № 17 ГУСБ МВД полковник Юрий Тимченко», — сказал собеседник агентства.

Также отмечается, что вместе с полковником сотрудники правоохранительных органов задержали одного из его подчиненных.

Как сообщил источник агентства, 17-й отдел ГУСБ образовали после расформирования полицейских главков федеральных округов.



Официальные источники пока никак не прокомментировали эту информацию.