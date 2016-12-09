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Начальника ГУСБ по СЗФО задержали в Петербурге за взятку в 100 млн

Операцию по задержанию подозреваемого силовики провели минувшей ночью

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге начальника ГУСБ по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО), полковника Юрия Тимченко, подозреваемого в получении взятки в 100 млн рублей.

Как сообщает ИА «Невские новости», операция по задержанию подозреваемого прошла минувшей ночью.

Напомним, ранее силовики задержали временно исполняющего обязанности начальника полиции линейного управления внутренних дел на транспорте (ЛУВДТ) Санкт-Петербурга Романа Фролова по подозрению в получении взятки от сотрудника ОАО «РЖД» в размере 250 тыс. рублей.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Начальника ГУСБ по СЗФО задержали в Петербурге за взятку в 100 млн

Операцию по задержанию подозреваемого силовики провели минувшей ночью

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