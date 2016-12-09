«Ростелеком» заявил об отражении кибератак на пять крупных банков РФ

Пять крупнейших российских банков 5 декабря 2016 года подверглись кибератакам. Об этом сообщила компания «Ростелеком». В компании также заявили об успешном отражении атак.

«Отраженные атаки имели похожий почерк: тип—TCP SYN Flood. Самая продолжительная атака длилась более двух часов», — говорится в пресс-релизе «Ростелекома».

Как сообщил директор Центра кибербезопасности компании Муслим Меджлумов, анализ источников атак выявил, что часть трафика генерировалась с домашних маршрутизаторов пользователей.

«В начале прошлой недели атаке на домашние устройства пользователей подвергся крупнейший немецкий оператор Deutsche Telecom, а также ирландский провайдер Eircom», — заявил он.

При этом в компании не уточняют названия банков, которые подверглись атакам.

«Это наши клиенты, эти данные мы не можем разглашать», — отметил представитель оператора, передает «Федеральное агентство новостей».

2 декабря в ФСБ России поступила информация о подготовке иностранными спецслужбами масштабных кибератак с целью дестабилизации финансовой системы РФ. Датой атак было названо 5 декабря. По информации службы, кибернападение планировалось сопровождать массовой рассылкой SMS и публикациями в социальных сетях (блогах) провокационного характера.

5 декабря банк ВТБ сообщил о том, что сайты группы подверглись DDоS-атаке. При этом банк продолжил работу в штатном режиме.

