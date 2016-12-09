Президент Южной Кореи приняла решение парламента об импичменте

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе объявила о том, что принимает решение парламента об импичменте. Политик попросила кабмин во главе с премьер-министром Хван Гё Аном не допустить в управлении экономикой и в области безопасности страны вакуума.

«Я решительно принимаю голос парламента и народа страны и искренне желаю прекращения нынешнего хаоса», — заявила президент, передает «РИА Новости».

Теперь полномочия главы государства переходят к премьер-министру Южной Кореи до окончательного решения Конституционного суда, который в течение 180 дней может не согласиться с импичментом, восстановив полномочия Пак Кын Хе.

Президента Южной Кореи обвиняют в покровительстве ее близкой подруге Чхве Сун Силь, которая оказалась в центре коррупционного скандала. Следствие полагает, что женщина использовала свои связи в корыстных целях, вмешиваясь в государственные дела при попустительстве президента.



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