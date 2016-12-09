Песков назвал нормальным заявление США об изучении сделки «Роснефти»

Заявление США об изучении сделки о продаже 19,5% акций «Роснефти» швейцарской Glencore и катарскому суверенному фонду является нормальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в пятницу.

«Сделка осуществляется при весьма активном юридическом сопровождении, естественно, и стратегического инвестора, разумеется, привлекает лучших юристов и компания «Роснефть», как вы понимаете, обеспечивает юридическую защиту всей экономической деятельности, в том числе и этой сделки. А то, что сделка будет кем-то изучаться, — это вполне нормально», — сказал он журналистам.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации 19,5% акций компании за €10,5 млрд. Позже пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что эксперты министерства финансов США «внимательно изучат» сделку.