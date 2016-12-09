«Роснефть» подстраховалась рублями

«Роснефть» фактически уже провела конвертацию приватизационных поступлений от сделки с консорциумом нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда, чем минимизировала риски для рубля, сообщил «Известиям» источник, знакомый с организацией сделки, и подтвердил федеральный чиновник. Госкомпания начала проработку продажи 19,5-процентного пакета акций еще в начале осени, в том числе продумав заранее и вопрос конвертации валюты в рубли для расчетов с Минфином. На финальный этап вышли два сценария, каждый из которых мог осуществиться с равной вероятностью.

В среду вечером глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту Владимиру Путину о долгожданной продаже пакета акций госкомпании консорциуму иностранных стратегических инвесторов. Доход от сделки составил 10,5 млрд евро (710 млрд рублей по текущему курсу). Минфин в поправках к бюджету-2016 заложил поступление от продажи «Роснефти» в 703,5 млрд рублей.



Однако доход компания получила в валюте, а отдать Минфину должна рубли. На этом внимание Игоря Сечина акцентировал президент. Он отметил, что конвертация значительного объема средств может привести к скачкам на валютном рынке. Поэтому глава государства поручил «Роснефти» совместно с Минфином и ЦБ провести конвертацию таким образом, чтобы на финансовом рынке не произошло никаких колебаний.



В пресс-службе Банка России сообщили, что пока идет подготовительная работа к консультациям с «Роснефтью» по выработке такой тактики поведения при конвертации валюты, которая позволит избежать краткосрочных всплесков волатильности на валютном рынке. Минфин не ответил на запрос «Известий».



Однако источники «Известий» говорят о том, что все схемы были продуманы заранее.

— Компания задолго готовилась к сделке, и в том числе к конвертации в рубли. Никто не хотел повторения ситуации конца 2014 года, когда при стабильной нефти рубль обвалился на 30%. Тогда в этом в том числе обвиняли «Роснефть», выпустившую огромный транш облигаций. Сейчас продажа на открытом рынке колоссальной суммы валюты могла вызвать новые скачки курса, которые невыгодны, в том числе и госкомпании, — пояснил собеседник «Известий», знакомый с ситуацией.



По его словам, «Роснефть» приготовила два сценария. Сценарий «А» — на тот случай, если стратегический инвестор будет найден, сценарий «Б» — на случай отсутствия такого покупателя.

В итоге стратега всё же удалость найти, но «Роснефть» до последнего момента держала наготове и второй сценарий, утверждает источник. Дело в том, что Минфин поставил жесткие условия: из-за дефицита бюджета «Роснефть» должна была до конца года выплатить более 700 млрд рублей вне зависимости от того, удастся найти рыночного инвестора или нет. Сценарий «Б» предполагал выплату Минфину за счет собственных средств компании, а уже потом, в 2017 году, — поиск стратега. Элементом этой стратегии было размещение 5 декабря облигаций на 600 млрд рублей, утверждает источник.



Собеседник «Известий» подчеркивает, что вариант с рыночной продажей всей вырученной валюты сразу после сделки вообще никогда не обсуждался — это несло непрогнозируемые риски для курса, особенно на фоне традиционной для декабря его волатильности.

— В итоге всё будет очень мягко. «Роснефтегаз» уже аккумулировала большую часть требуемой суммы. Также компания последние полтора месяца постепенно накапливала рублевую ликвидность на балансе, покупая рубли небольшими траншами. Остающуюся небольшую часть можно взять на валютном рынке. Конвертации не будет, — сообщил источник «Известий» на финансовом рынке.



По оценке аналитика Райффайзенбанка по рынку облигаций Дениса Порывая, на конец III квартала на счетах «Роснефтегаза» было уже 544 млрд рублей — это большая часть требуемой бюджету суммы.

— Конвертировать 10,5 млрд евро, не повлияв на курс, за три недели до конца года вообще никак нельзя, — уверен директор аналитического департамента инвестиционной компании «Окей Брокер», экономист Владимир Рожанковский, который остался под впечатлением от сделки.



Таким образом, единственным выходом было заготовить рубли до сделки, что компания и сделала.

Схема расчета с Минфином без конвертации согласуется со словами Игоря Сечина, который в октябре на Евразийском форуме в Вероне в ответ на вопрос журналистов о влиянии сделки на курс рубля сказал, что «никто ничего не заметит». Он подчеркнул, что влияния на курс не будет.



Источник «Известий» в отрасли подсчитал, что продажа пакетов акций «Башнефти» и «Роснефти» обеспечила бюджетные поступления в объеме 1,1 трлн рублей, в совокупности снизив дефицит бюджета на 1,2 процентных пункта. Минфин по итогам года ожидает, что дефицит бюджета не превысит 3,7% ВВП.

Однако после закрытия сделки и передачи денег Минфину на рынке может сложиться дефицит рублей, не исключает Денис Порывай.

— Когда произойдет расчет по этой сделке с бюджетом, из системы уйдут рубли и можно ожидать дефицита рублевой ликвидности. Скорее всего, Минфин сразу же проведет бюджетные расчеты примерно на 800 млрд рублей — погашение кредитов ОПК. О такой возможности Минфин даже сам говорил, — отметил эксперт.



Поэтому в целом на рубль влияние будет минимальным, заключил он, а Минфин синхронизирует получение доходов от «Роснефтегаза» с траншами бюджетополучателям.

