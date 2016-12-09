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Лавров: «Боевые действия в Алеппо будут продолжаться»

Глава российского МИДа отметил, что боевики должны покинуть город

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что боевые действия в восточных районах Алеппо будут продолжены после гуманитарной паузы до тех пор, пока город не оставят боевики.

Он уточнил, что в настоящий момент существует хорошая возможность договориться с США по ситуации в Алеппо.

«Они (боевые действия) будет продолжаться и продолжатся до тех пор, пока бандиты не уйдут и восточного Алеппо», – сказал дипломат. Лавров добавил, что это понятно уже всем, «это понятно нашим американским партнерам», — добавил он.

Глава российского МИДа обратил внимание журналистов, что за два дня трижды лично общался с госсекретарем США Джоном Керри и четвертый раз дипломаты поговорили по телефону.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фото Лаврова и Керри, беседующих «на полях» встречи СМИД в Гамбурге.

«Российско-американские контакты «на полях» СМИД ОБСЕ в Гамбурге, – подписала она снимок.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Лавров: «Боевые действия в Алеппо будут продолжаться»

Глава российского МИДа отметил, что боевики должны покинуть город

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