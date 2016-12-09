Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Постановление суда, возмутившее Путина, проверит коллегия судей

Решение по проверке в отношении мирового судьи Екатерины Геворкян будет оглашено после опроса всех участников дела

Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru

Постановление суда, которое вызвало возмущение Владимира Путина, будет проверено квалификационной коллегией судей Липецкой области.

В управлении судебного департамента региона уточнили, что судьи огласят результат проверки законности и обоснованности вынесенного постановления после опроса всех сторон дела.

Постановление, выдержки из которого зачитал Путин в четверг на заседании Совета по правам человека (СПЧ) вынесла мировой судья Екатерина Геворкян, пишут местные СМИ. «Такой-то, фамилия и дальше — «совершил (преступление) путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру», – зачитал Путин.

«От таких вещей, когда я смотрю, у меня просто волосы оставшиеся дыбом встают. Что это такое?!»— возмутился президент. Разобраться с этим случаем он генеральному прокурору и председателю Верховного суда.

Читайте также:

Путин зачитал постановление суда, от которого «волосы дыбом встают»

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Постановление суда, возмутившее Путина, проверит коллегия судей

Постановление суда, возмутившее Путина, проверит коллегия судейРешение по проверке в отношении мирового судьи Екатерины Геворкян будет оглашено после опроса всех участников дела

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Инфографика

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Вся инфографика

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке