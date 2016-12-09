Постановление суда, возмутившее Путина, проверит коллегия судей

Постановление суда, которое вызвало возмущение Владимира Путина, будет проверено квалификационной коллегией судей Липецкой области.

В управлении судебного департамента региона уточнили, что судьи огласят результат проверки законности и обоснованности вынесенного постановления после опроса всех сторон дела.

Постановление, выдержки из которого зачитал Путин в четверг на заседании Совета по правам человека (СПЧ) вынесла мировой судья Екатерина Геворкян, пишут местные СМИ. «Такой-то, фамилия и дальше — «совершил (преступление) путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру», – зачитал Путин.

«От таких вещей, когда я смотрю, у меня просто волосы оставшиеся дыбом встают. Что это такое?!»— возмутился президент. Разобраться с этим случаем он генеральному прокурору и председателю Верховного суда.