Госдума приняла в третьем чтении бюджет России на 2017-2019 годы

Государственная дума России приняла законопроект о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг. в третьем окончательном чтении. Решение было принято на пленарном заседании в пятницу.

Документ предполагает плавное снижение дефицита федерального бюджета: с 3,2% ВВП в 2017 году, в 2018 году – до 2,2% ВВП и до 1,2% – в 2019 году.

На 2017 год дефицит бюджета составит 2,753 трлн рублей: доходы бюджета заложены на уровне 13,488 трлн, а расходы - 16,241 трлн рублей.

Объем доходов бюджета на плановый 2018 год предполагается в размере 14,029 трлн рублей, расходов - 16,04 трлн рублей. Таким образом, дефицит составит 2,011 трлн рублей.

На 2019 год объем доходов составит 14,845, а расходов – 15,987 трлн рублей.

Бюджет-2017 сверстан исходя из среднегодовой цены на нефть в $40 за баррель и инфляции, не превышающей 4% на все три года, передает агентство «Прайм».



В 2017 году средний курс американской валюты предполагается на уровне 67,5 рубля за доллар, в 2018 - 68,7 рубля, в 2019 году - 71,1 рубля.

По словам главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, главным итогом работы над бюджетом состоит в том, что будут выполнены все социальные обязательства государства перед людьми.



Депутатов поблагодарил «за ответственную работу над бюджетом от лица правительства РФ» министр финансов России Антон Силуанов. В следующем году при корректировке бюджета средства, по его словам, в первую очередь будут направляться на приоритетные программы поддержки автомобилестроения, промышленности и сельскохозяйственного машиностроения.



Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал строгое замечание Андрею Макарову за то, что тот «переходит на личности» в своем выступлении по проекту федерального бюджета на 2017–2019 гг.

