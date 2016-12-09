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Суд арестовал подозреваемого в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ

Он пробудет в СИЗО до февраля 2017 года

Центральный районный суд Челябинска арестовал 24-летнего продавца салона интерьера «Апартамент», подозреваемого в убийстве дочери бывшего гендиректора Челябинского тракторного завода Валерия Платонова.

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», в отношении подозреваемого избрана мера пресечения сроком на два месяца (до 7 февраля 2017 года).

По версии следствия, погибшая пришла в салон интерьера, чтобы забрать заказанную в ранее душевую кабину, однако между ней и продавцом произошел конфликт, мужчина ранил клиентку, в результате чего она погибла на месте.

Чтобы избежать ареста, подозреваемый придумал версию о том, что на потерпевшую якобы напали двое мужчин, которые ворвались в магазин и убили ее. Для правдоподобности он нанес себе незначительные ножевые порезы, которые ему будто бы нанесли нападавшие. В ходе допроса мужчина дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, об убийстве дочери бывшего директора Челябинского тракторного завода стало известно три дня назад.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Суд арестовал подозреваемого в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ

Он пробудет в СИЗО до февраля 2017 года

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