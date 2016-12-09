Глава ХМАО требует закрытия спортшколы, где учились погибшие в аварии

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа настаивает на закрытии спортивной школы, в которой учились погибшие во время недавней аварии дети.



Проверку учреждения начали после ДТП. Позже выяснилось, что здание находится в аварийном состоянии.

Между тем с решением главы региона не согласны в Общественной палате.



В частности, как сообщает ресурс megatyumen.ru, член ОП Султан Хамзаев намерен направить в адрес губернатора письмо с просьбой не закрывать спортшколу. Он считает, что в противном случае появится проблема с обучением молодых спортсменов и с трудоустройством опытных тренеров.

По мнению правозащитника, эту школу необходимо сделать одной из лучших в регионе в память о погибших детях.

Напомним, смертельная авария произошла 4 декабря. Столкнулись грузовик и автобус с детьми, которые возвращались из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск со спортивных соревнований. В результате ДТП погибли 12 человек, 23 пострадали.

Как писали «Известия», задержана директор спортивной школы. Она проходит по делу о гибели учеников. Позже распоряжением губернатора ХМАО она была уволена.