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Глава ХМАО требует закрытия спортшколы, где учились погибшие в аварии

В Общественной палате России с этим не согласны

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа настаивает на закрытии спортивной школы, в которой учились погибшие во время недавней аварии дети.

Проверку учреждения начали после ДТП. Позже выяснилось, что здание находится в аварийном состоянии.

Между тем с решением главы региона не согласны в Общественной палате.

В частности, как сообщает ресурс megatyumen.ru, член ОП Султан Хамзаев намерен направить в адрес губернатора письмо с просьбой не закрывать спортшколу. Он считает, что в противном случае появится проблема с обучением молодых спортсменов и с трудоустройством опытных тренеров.

По мнению правозащитника, эту школу необходимо сделать одной из лучших в регионе в память о погибших детях.

Напомним, смертельная авария произошла 4 декабря. Столкнулись грузовик и автобус с детьми, которые возвращались из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск со спортивных соревнований. В результате ДТП погибли 12 человек, 23 пострадали.

Как писали «Известия», задержана директор спортивной школы. Она проходит по делу о гибели учеников. Позже распоряжением губернатора ХМАО она была уволена.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Глава ХМАО требует закрытия спортшколы, где учились погибшие в аварии

В Общественной палате России с этим не согласны

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