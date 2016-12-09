WADA обвинило более тысячи спортсменов из РФ в подмене допинг-проб

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена опубликовала вторую часть доклада, в котором говорится о допинге в российском спорте. Документ был представлен в Лондоне в пятницу.

В докладе говорится о применении запрещенных веществ представителями более 30 видов спорта в России. В частности, по информации агентства, признаки подмены допинг-проб были обнаружены в 12 из 44 проверенных проб призеров Олимпиады в Сочи 2014 года и шести победителей Паралимпиады-2014.

«Сочетание факторов — возможность открытой крышки, наличие внутри царапин и пятен и неразбериха с ДНК дает основания утверждать, что происходила подмена проб», — говорится в документе.

В докладе также сообщается, что случаи подмен проб были также зафиксированы на Олимпиаде-2012 в Лондоне, Универсиаде-2013 в Казани, чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года в Москве. WADA утверждает, что в процесс подмены допинг-проб были вовлечены более тысячи спортсменов.

Как заявил швейцарский юрист Денис Освальд, ведущий расследование Международного олимпийского комитета (МОК) по допинговым обвинениям против России, после публикации доклада, страна может потерять первое общекомандное место по итогам Сочи-2014.

Напомним, первая часть доклада Макларена была обнародована 18 июля. Тогда WADA рекомендовало Международному олимпийскому комитету отстранить сборную России в полном составе от ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро. В итоге к соревнованиям не допустили российских легкоатлетов и тяжелоатлетов, а также всех паралимпийцев.

Москва при этом неоднократно отмечала, что в докладе Макларена не содержится конкретных доказательств и имен.