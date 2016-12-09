Восстановлена энергоподача почти 100 тыс. жителей Ростовской области

Более 1,2 тыс. сотрудников энергетических служб работают над устранением последствий шквалистого ветра, который в ночь на пятницу оставил без света более 180 тыс. жителей Ростовской области.

К настоящему моменту энергоснабжение восстановлено в домах почти 100 тыс. человек, сообщает главк МЧС по Ростовской области.

По состоянию на 14.00 мск без электричества из-за непогоды остаются 84 тыс. человек в 134 населенных пунктах. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Массовые обрывы линий энергопередач (ЛЭП) произошли в Ростовской области из-за погодных условий.