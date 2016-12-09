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Советник Трампа рассказал о целях визита в Россию

Картер Пейдж рассказал, что изучает возможности сотрудничества с частным сектором российской экономики

Советник Дональда Трампа Картер Пейдж, прибывший 8 декабря в Москву, рассказал о целях своей поездки. По словам Пейджа, он изучает возможности по сотрудничеству с частным сектором российской экономики.

В ближайшее время эти возможности будут максимально благоприятными, уточнил советник избранного президента США «РИА Новости».

При этом Пейдж назвал западную политику в отношении России враждебной, а реакцию Москвы — логичной.

«Несмотря на враждебную западную политику и неизбежную логичную реакцию Москвы, которые ограничили эти возможности в последние несколько десятилетий, возможности сегодняшнего дня уникальны», — приводит слова советника Трампа агентство.

Картер Пейдж пробудет в столице России до 13 декабря.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Советник Трампа рассказал о целях визита в Россию

Картер Пейдж рассказал, что изучает возможности сотрудничества с частным сектором российской экономики

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