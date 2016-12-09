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Сибирячке, съевшей арестованного приставами поросенка, грозит тюрьма

Уголовное дело в отношении должника возбуждено в Тюменской области

Задолжавшая по кредитам жительница Тюменской области может отправиться в тюрьму за то, что съела поросенка, арест на которого наложили судебные приставы.

Сибирячка задолжала 63 тыс. рублей, из-за чего часть принадлежащего женщине имущества, в числе которого находился и поросенок, была арестована. Хранителем была назначена должник, ее предупредили об ответственности, сообщается на сайте регионального управления службы судебных приставов.

Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 312 Уголовного кодекса РФ, возбудил дознаватель Абатского районного отдела.

Женщине грозит реальный срок лишения свободы до двух лет, напоминает телеканал «360».

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Сибирячке, съевшей арестованного приставами поросенка, грозит тюрьма

Уголовное дело в отношении должника возбуждено в Тюменской области

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