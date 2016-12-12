Конституция России: договор власти и общества

Конституции Российской Федерации исполнилось 23 года. Дата не юбилейная. Но, как это часто бывает с историческими событиями, их значение осознается тем полнее и глубже, чем дальше они отстоят от нас во времени. Это в полной мере относится к Конституции Российской Федерации. Основной закон, по которому государство, общество живут все эти годы, был принят в период, когда страна стояла перед действительно трудным выбором. У выдающегося испанского художника Сальвадора Дали есть полотно, которое он назвал «Предчувствие гражданской войны». Вот такое предчувствие витало в российском обществе во второй половине 1993 года. Затягивать пребывание страны в том состоянии, в каком она находилась тогда, было бы равнозначно игре в русскую рулетку.

Принятие Конституции Российской Федерации подвело черту под периодом государственного неустройства, грозящим возникновением масштабного и острого гражданского противостояния, сохранило политическое единство и территориальную целостность России. Конституция утвердила единые для всей страны принципы, нормы, правила жизни. И, что особенно важно, — поставила Россию на путь утверждения прав и свобод человека, верховенства закона, создания демократической политической системы, формирования рыночной экономики, федеративной государственности.

Все эти годы Россия живет в полном соответствии с Конституцией. За это время сделано многое. Если взглянуть на итоги минувших лет непредвзято, то, по моему убеждению, их можно оценить только положительно. Конечно, проблем по-прежнему хватает. Особенно в последние годы. Причина тому как международные факторы — это в первую очередь попытки внешнего давления, санкции, пропагандистские войны, — так и наши собственные недоработки. Тем не менее влияние и авторитет России на международной арене по-прежнему велики, российская государственность функционирует устойчиво, фундамент экономики, социальной сферы прочен.

Тем самым Основной закон прошел серьезный экзамен на надежность, способность обеспечивать устойчивое управление страной в сложных условиях. И он достойно выдержал этот экзамен. Мы воочию увидели: Конституция содержит инструменты, которые позволяют государству принимать политические решения, законодательные акты, осуществлять другие меры, необходимые для защиты национальных интересов страны, обеспечения экономической и социальной стабильности.

Конституция дала мощный импульс развитию парламентаризма в нашей стране. Россия шла к нему непростым путем. Можно сказать, в нашей стране он рождался в муках. Известно, как драматически сложилась судьба парламента в Российской империи. В СССР его роль тоже была в значительной мере декоративной.

Сегодня все изменилось. Если 23 года назад за рубежом, да и частью нашего общества само слово «парламент» применительно к России воспринималось с изрядной долей иронии, то сегодня наша страна располагает системой законодательной и представительной власти, отвечающей всем современным критериям в этой сфере. Ни одно важнейшее государственное решение не принимается и не осуществляется в нашей стране в обход парламента. Будучи палатой регионов, Совет Федерации обеспечивает прямое представительство их интересов на федеральном уровне. Мы стремимся к постоянному расширению форм и методов такого представительства. Так, в скором времени вступит в силу подготовленный с участием нашей палаты документ, определяющий основные направления и механизмы новой государственной региональной политики.

К оценкам, мнениям, предложениям, инициативам парламентариев России внимательно прислушиваются в международном сообществе. Об авторитете и влиянии отечественного парламента красноречиво свидетельствует тот факт, что 137-я ассамблея Межпарламентского союза пройдет в будущем году в Санкт-Петербурге.

Бесспорно, все это результат того, что для российского государства, российского общества Конституция является эффективным инструментом законодательной деятельности, решения других вопросов, связанных с развитием подлинно национальной правовой системы. Но этим ее роль не исчерпывается. Дееспособность нашей государственности, высокая степень политической стабильности, консолидации общества — это в очень большой степени результат того, что Конституция России представляет собой акт, закрепивший гражданское согласие в стране о принципах государственного и общественного устройства, ставший основой гражданской идентичности многонационального народа России. В ряду скрепляющих страну ценностей — общая историческая судьба российских народов и их государственное единство, соблюдение прав и свобод человека, уважение закона, почитание наследия предков и любовь к Отечеству, вера в справедливость и стремление к процветанию страны, достойной жизни для всех и каждого. Это, по моему убеждению, и есть то, что принято называть нашей, российской национальной идеей. По меньшей мере, суть этой идеи.

Этот аспект Основного закона приобретает сегодня первостепенное значение. Как отметил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, наступающий 2017 год — год столетия Февральской и Октябрьской революций. «Уроки истории, — подчеркнул глава российского государства, — нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь».

Мы, парламентарии, в своей законодательной деятельности должны в полной мере реализовывать потенциал Конституции как общественного договора, источника правовых и ценностных идей, положений, способствующих укреплению мира и сотрудничества всех народов, граждан России, независимо от их национальности, конфессиональной принадлежности, социального статуса. По-настоящему мы к этой работе еще не приступали. Между тем все необходимое для поддержания гражданского мира и согласия, предотвращения угроз политического, социального, культурного, духовного раскола нашего общества в Основном законе имеется. Поэтому задача не в том, чтобы серьезно менять что-то в нем, а в освоении и использовании его интеллектуального, идейного богатства для обеспечения политико-правового, духовного развития России на длительную перспективу.

Сказанное не означает, что мы должны рассматривать Основной закон как нечто незыблемое, не подлежащее корректировке. Он должен откликаться на новые явления, процессы, назревшие потребности общества. Мы сознаем это. За 23 года в Конституцию внесено несколько изменений точечного характера. При всей их значимости они не затрагивали политическую и правовую сущность институтов государства и общества. И, по моему убеждению, запрос на такие глубинные изменения возникнет очень не скоро, за пределами того, что принято называть обозримым будущим.

Конституция — основополагающий документ не только для власти, но и для граждан России. Обычный человек не обязан знать все законы, но Конституцию он знать обязан, так как именно она является его надежным компасом во взаимоотношениях с государством, обществом, в области трудовых отношений, вообще практически во всех сферах жизни. Вот почему знание российскими гражданами Основного закона страны должно стать задачей номер один в рамках формирования правовой культуры общества.

Вольтеру принадлежит высказывание: «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов». С этим можно согласиться при условии, что сами эти законы не ущемляют, не упраздняют прав и свобод человека. Чтобы наши, отечественные законы всегда были именно такими, мы должны и далее обеспечивать верховенство Конституции на всей территории России, не допускать ничего, что ведет к ослаблению ее роли гаранта суверенитета страны, инструмента отстаивания наших национальных интересов.

Все мнения >>