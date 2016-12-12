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Основной закон страны: хорошо ли вы знаете его положения?

В День Конституции РФ «Известия» предлагают читателям пройти тест на знание главных законов правовой системы

Фото: РИА НОВОСТИ/Владимир Федоренко

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года, а спустя год указом президента эта дата была объявлена государственным праздником. С тех пор в документ вносился ряд правок. На протяжении 11 лет 12 декабря считался выходным днем, однако с 2005 года таковым он быть перестал.

Конституция — ядро правовой системы, свод основных законов, которым хорошо бы владеть каждому гражданину. И в честь праздника «Известия» предлагают читателям проверить свои знания, а может, и узнать что-то новое.  

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Основной закон страны: хорошо ли вы знаете его положения?

Основной закон страны: хорошо ли вы знаете его положения?В День Конституции РФ «Известия» предлагают читателям пройти тест на знание главных законов правовой системы

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