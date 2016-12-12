Основной закон страны: хорошо ли вы знаете его положения?

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года, а спустя год указом президента эта дата была объявлена государственным праздником. С тех пор в документ вносился ряд правок. На протяжении 11 лет 12 декабря считался выходным днем, однако с 2005 года таковым он быть перестал.

Конституция — ядро правовой системы, свод основных законов, которым хорошо бы владеть каждому гражданину. И в честь праздника «Известия» предлагают читателям проверить свои знания, а может, и узнать что-то новое.