Россию пытаются лишить первого места Олимпиады в Сочи

Более тысячи российских спортсменов, в том числе паралимпийцев, имели отношение к манипуляциям с допинг-пробами, утверждается в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.



По данным комиссии, 503 атлета из этого числа представляют летние виды спорта и 92 – зимние. Причем 15 из них — призеры Олимпийских игр в Сочи-2014.



Как утверждает Макларен, в результате расследования была установлена фальсификация допинг-проб двух российских спортсменов, завоевавших четыре золотые награды в Сочи. Также в анализе серебряной медалистки Олимпиады-2014 зафиксирован неестественно высокий уровень соли. Пробы «Б» еще 12 медалистов Сочи определены как «имеющие признаки фальсификации» из-за повреждения пробирок.



— В результате тестов мы проверяли, открывались ли крышки на банках с пробами, — заявил на пресс-конференции Макларен. — Мы установили, что их можно было открыть. В чистую мочу добавлялась соль для обеспечения определённой плотности.



Сам Ричард Макларен, однако, не спешит раскрывать фамилии спортсменов. Поэтому в числе подозреваемых оказались двукратные олимпийские чемпионы-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков (фигурное катание), Александр Зубков и Алексей Воевода (бобслей) и сноубордист Вик Уайлд. Три золотых медали в Сочи выиграл Виктор Ан (шорт-трек).



— Подробные доказательства в настоящее время переданы в WADA и в соответствующие федерации для проведения необходимых антидопинговых дел, — заявил глава независимой комиссии. — Мы не собираемся публиковать имена спортсменов, поскольку должны уважать их право на личную тайну. Этим должны заниматься международные федерации, а не я.

Швейцарский юрист Денис Освальд, ведущий расследование Международного олимпийского комитета (МОК) по допинговым обвинениям против нашей страны, заявил, что после публикации доклада Макларена Россия может лишиться первого общекомандного места по итогам Олимпиады в Сочи.



— Вероятнее всего, Россия потеряет первое место на Играх-2014, — сказал Денис Освальд.

Маклерен считает, что вторая часть доклада его комиссии подтверждает факты сокрытия допинга в России.



— Министерство спорта, РУСАДА, Московская лаборатория и ФСБ участвовали в создании допинговой системы, в которую с 2011 года были вовлечены более тысячи спортсменов из 30 видов спорта, — продолжил глава независимой комиссии WADA. — Эта система включала в себя тренеров, которые продавали и поставляли допинг спортсменам и допинг-офицеров, которые заранее предупреждали атлетов о неожиданных проверках.



Глава независимой комиссии подчеркнул отсутствие прямых доказательств вины экс-министра спорта РФ, а ныне вице-премьера правительства по спорту Виталия Мутко.



Помимо Игр-2014, говорится в докладе WADA, российские спортсмены нарушали антидопинговые правила на Олимпиаде-2012 в Лондоне, Универсиаде-2013 в Казани и на чемпионате мира по легкой атлетике-2013 в Москве. При этом, никаких имен спортсменов Макларен так и не назвал, заявив, что все данные расследования переданы международным федерациям. По его словам, каждому упомянутому спортсмену присвоен код, следить за расследованием можно на специально созданном сайте.



— Говорят, что у меня только обвинения, но никто не оспаривает основные выводы доклада, потому что их нельзя оспорить, — сказал Макларен. — Я был сконцентрирован на одной стране и одной ситуации. Я был сконцентрирован на том, что происходило в российском спорте. Вполне возможно, что подобное может случиться и в другой стране, но с использованием других методов.



В заключение канадский юрист поведал, что Россия имеет шансы попасть на Олимпийские игры 2018 года, если в нашей стране будут проведены реформы антидопинговой системы, и призвал российских спортивных чиновников к сотрудничеству.



— У нас есть доступ только к малой части данных и свидетельств, которые могут существовать, — заявил он. — Мне трудно понять, почему мы не в одной команде. Мы должны работать вместе, чтобы закончить с допингом в спорте.



Ожидается, что уже в декабре Ричард Макларен встретится с представителями российского спорта, в частности, с руководством антидопингового агентства РУСАДА и двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой.

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