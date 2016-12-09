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В обменном пункте в центре Москвы у женщины похитили 24 млн рублей

Женщина отдала деньги на проверку кассиру, мошенник скрылся с наличными

24 млн рублей похищены у женщины, обратившейся в четверг в пункт обмена валюты в центре Москвы.

Потерпевшая — приезжая из Читы — обратилась с заявлением в полицию 8 декабря. Женщина пояснила, что в обменнике на улице Бахрушина кассир взял ее деньги на проверку. После этого мошенник скрылся, ущерб от его действий заявительница оценила в 24 млн рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, мошенника ищут, передает телеканал «360».

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

В обменном пункте в центре Москвы у женщины похитили 24 млн рублей

Женщина отдала деньги на проверку кассиру, мошенник скрылся с наличными

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