В обменном пункте в центре Москвы у женщины похитили 24 млн рублей

24 млн рублей похищены у женщины, обратившейся в четверг в пункт обмена валюты в центре Москвы.



Потерпевшая — приезжая из Читы — обратилась с заявлением в полицию 8 декабря. Женщина пояснила, что в обменнике на улице Бахрушина кассир взял ее деньги на проверку. После этого мошенник скрылся, ущерб от его действий заявительница оценила в 24 млн рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, мошенника ищут, передает телеканал «360».