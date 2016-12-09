Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

В соответствии с рейтингом эффективности управления в субъектах Российской Федерации за 2016 год были названы регионы, в которых губернаторы справлялись со своими обязанностями наилучшим образом. Список возглавила Тюменская область, следом идет Республика Татарстан, а замыкает тройку Белгородская область.

На эффективность в том числе повлияли выборы в Госдуму, антикоррупционная кампания и арест некоторых губернаторов. Самый крупный скачок совершила Ярославская область, поднявшаяся с 85-й позиции на 25-ю. Москва же расположилась на седьмой позиции, сохранив свою строку по отношению к прошлому году.

О том, как в последние годы менялся рейтинг эффективности управления регионов, — в инфографике «Известий».