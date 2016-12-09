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Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

О том, как в последние годы менялась управленческая эффективность в субъектах страны, — в инфографике «Известий»

В соответствии с рейтингом эффективности управления в субъектах Российской Федерации за 2016 год были названы регионы, в которых губернаторы справлялись со своими обязанностями наилучшим образом. Список возглавила Тюменская область, следом идет Республика Татарстан, а замыкает тройку Белгородская область.

На эффективность в том числе повлияли выборы в Госдуму, антикоррупционная кампания и арест некоторых губернаторов. Самый крупный скачок совершила Ярославская область, поднявшаяся с 85-й позиции на 25-ю. Москва же расположилась на седьмой позиции, сохранив свою строку по отношению к прошлому году.

О том, как в последние годы менялся рейтинг эффективности управления регионов, — в инфографике «Известий».

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре годаО том, как в последние годы менялась управленческая эффективность в субъектах страны, — в инфографике «Известий»

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Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

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Инфографика

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

О том, как в последние годы менялась управленческая эффективность в субъектах страны, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

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Кирилл Кабанов

эксперт

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Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

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Вячеслав Матузов

политолог

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