Жизнь на три четверти: русские писатели, получавшие Нобелевскую премию

2016 год выдался для литераторов непростым. В первую очередь для номинантов на Нобелевскую премию и особенно для тех, кто не первый год ходит в явных фаворитах. Несложно представить чувства прозаиков и поэтов, узнавших о том, что престижнейшая награда достанется Бобу Дилану.



Присуждение литературной премии музыкальному исполнителю вызвало активные обсуждения мировой общественности. И многие из тех, кто считал номинацию музыканта букеровской шуткой или простой данью уважения, внезапно начали оправдывать такое решение.

«Если вы заглянете на 5 тыс. лет назад, то обнаружите там Гомера и Сафо, — сказала, например, секретарь Шведской академии Сара Даниус. — Они писали поэтические тексты, которые предназначались для исполнения, — как и в случае с Бобом Диланом».

Весь список номинантов огласят только через 50 лет, но уже сейчас известно, что наряду с американцем Филипом Ротом, японцем Харуки Мураками, корейцем Ко Юн, сирийцем Адонисом за награду боролся российской поэт Евгений Евтушенко, который был в списке претендентов еще в 1963 году.



В преддверии церемонии вручения «Известия» решили вспомнить отечественных писателей, удостаивавшихся этой премии.

«За строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы»

Первым нашим соотечественником, получившим престижную награду, стал Иван Бунин. На соискание премии его выдвинул сам Ромен Роллан. Бунин тяжело пережил события 1917 года, переехал во Францию и стал первым из писателей-эмигрантов, которых начали публиковать в России. Радостная новость застала Бунина в зале кинотеатра, где писатель смотрел фильм «Бэби».

Фото: РИА Новости/Михаил Дмитриев

В Швеции ему вручили нобелевский диплом, медаль и чек на круглую сумму, которой он распорядился с большой легкостью. По словам поэтессы и прозаика Зинаиды Шаховской, по возвращении во Францию Бунин начал устраивать пирушки, раздавать средства эмигрантам, организовывать пожертвования, а оставшиеся деньги он вложил в предприятие и погорел.

«За выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы»

Одна из самых болезненных историй, связанных с вручением Нобелевской премии, случилась с Борисом Пастернаком. Кандидатуру писателя выдвигали четыре года подряд, с 1946 по 1950 год. В 1958 году ему представился еще один шанс побороться за награду — в этот раз по инициативе прошлогоднего лауреата Альбера Камю, который был впечатлен романом Пастернака «Доктор Живаго». 23 октября Борис Леонидович стал нобелевским лауреатом, и с этого момента начался один из сложнейших периодов в жизни писателя.

Фото: ТАСС

Пастернак был очень рад награде, однако многие соотечественники видели в решении академиков политический лейтмотив, «антисоветскую пропаганду». В итоге автору настоятельно порекомендовали отказаться от премии, а на его место предложили «более талантливых современников» — Толстого, Горького, Маяковского и Шолохова (один из них, к слову, позже удостоится награды).

Пастернак долгое время пытался держать удар, но в конце концов не смог устоять под травлей, когда угроза повисла над карьерой его подруги и музы Ольги Ивинской. «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться, не примите за оскорбление мой добровольный отказ», — такую телеграмму он отправил в Стокгольм.

Спустя многие годы историческая справедливость всё же восторжествовала. В 1989 году в России состоялась выставка «Мир Пастернака», которую посетил посол Швеции. Там он сообщил сыну автора Евгению Пастернаку, что академия признала отказ писателя вынужденным и готова вновь присудить ему премию на торжественном приеме в Швеции. Мероприятие состоялось 9 декабря 1989 года, и на сей раз всё прошло гладко.

«За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время»

Михаила Шолохова номинировали на Нобелевскую премию по крайней мере 12 раз. Это был первый в истории случай, когда кандидатуру отечественного писателя поддержали не только академики, но и советское правительство. Вероятно, в пользу писателя сыграл еще и тот факт, что его активно поддерживал Жан-Поль Сартр, который когда-то отказался от приза отчасти из-за того, что комитет игнорировал советскую литературу и Шолохова в частности. В целом решение было единогласным: против выступали лишь те, кто считал, что неправильно награждать автора за произведение, написанное более 20 лет назад. «Тихий дон» был опубликован в 1940 году, а награду Шолохов получил в 1964-м.

Фото: РИА Новости

Во время церемонии награждения писатель отметил, что его целью было «превознести нацию тружеников, строителей и героев». По самой распространенной версии, именно поэтому он отказался кланяться королю Швеции Густаву VI Адольфу, получая из его рук премию. Шолохов готов был преклонить колено перед народом, но никак не монархом.

«За нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы»

У Александра Солженицына всегда были непростые отношения с советской властью. Его обвиняли в антисоветской деятельности, арестовывали и отправляли в пожизненную ссылку. В 1956 году офицера, награжденного двумя военными орденами, реабилитировали, и спустя несколько лет он полностью посвятил себя литературе, взявшись за романы «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус», «Красное колесо» и «В круге первом».

Фото: РИА Новости/Тутов

Нобелевскую премию ему вручили 8 октября 1970 года. Писатель хотел лично присутствовать на церемонии, но всё же не сделал этого из страха, что обратно на родину его уже не пустят.

После получения награды обстановка только ухудшилась. На одном из заседаний Политбюро был представлен проект решения, в котором прямо говорилось, что «проживание в стране Солженицына после вручения ему Нобелевской премии укрепит его позиции и позволит пропагандировать свои взгляды». В конце концов писателя лишили гражданства и приговорили к высылке из СССР. Гражданство Солженицыну вернули только в 1990-м, и спустя четыре года он вернулся в Россию.

«За всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии»

В сериале Паоло Соррентино «Молодой Папа» главный герой, отправляя двух священнослужителей в Аляску, ернически замечает: «Красота при низких температурах — истинная красота». Иосифа Бродского охотно цитируют не только у нас, но и за рубежом. Что неудивительно, учитывая, сколько времени он провел за пределами России.

Фото: TASS/Alamy

В 1964 году против Бродского возбудили уголовное дело по обвинению в тунеядстве и отправили в ссылку на пять лет, но позволили ему вернуться в Ленинград уже через год. В 1972-м его поставили перед выбором: эмиграция или психиатрическая больница, в которой он к тому времени уже дважды лежал. Решение Бродского было понятным. Спустя несколько лет скитаний поэт основался в США и там же начал преподавать в университетах.

Нобелевскую премию ему вручили 10 декабря 1987 года. Таким образом, Бродский стал пятым отечественным писателем, удостоившимся такой чести.

«За многоголосое звучание прозы и увековечивание страдания и мужества»

Светлана Алексиевич стала лауреаткой Нобелевской премии от Беларуси, но родилась она в Советском Союзе и писала произведения на русском языке. Практически все работы автора основаны на интервью с людьми, пережившими тяжелые события. За такой творческий подход она удостаивается как похвалы, так и порицания. Одни эксперты сравнивали ее с «плакальщицей, исполнявшей похоронные причеты в старой России», другие называли смелым, трогательным и пронзительным автором, рассказывающим о потерянных коммунистических иллюзиях.

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Фаворитом нобелевской гонки Светлана считалась еще в 2013 году, однако уступила в борьбе канадке Элис Манро. Наверстала она упущенное два года спустя, став первым профессиональным журналистом, удостоившимся Нобелевской премии в области литературы.