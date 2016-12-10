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Нобелевские неожиданности: пять наград, поразивших мир

Лауреаты, вызвавшие наибольший интерес общественности, — в инфографике «Известий» к дню вручения премии

Нобелевская премия не всегда является залогом безоговорочного успеха и признания в широких кругах. Подчас присуждение этой награды связано с удивлением общественности и спорами относительно соответствия лауреата высокому уровню премии. 

В день церемонии вручения престижной награды, которая традиционно проходит 10 декабря, «Известия» отобрали пять наиболее запомнившихся и удивительных лауреатов.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Нобелевские неожиданности: пять наград, поразивших мир

Нобелевские неожиданности: пять наград, поразивших мирЛауреаты, вызвавшие наибольший интерес общественности, — в инфографике «Известий» к дню вручения премии

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Инфографика

Нобелевские неожиданности: пять наград, поразивших мир

Нобелевские неожиданности: пять наград, поразивших мир

Лауреаты, вызвавшие наибольший интерес общественности, — в инфографике «Известий» к дню вручения премии

Вся инфографика

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

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Кирилл Кабанов

эксперт

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Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения

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Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

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Никита Масленников

экономист

Все мнения

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Вячеслав Матузов

политолог

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Светлана Журова

олимпийская чемпионка

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Ирина Мешкова

общественный деятель

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