Нобелевские неожиданности: пять наград, поразивших мир

Нобелевская премия не всегда является залогом безоговорочного успеха и признания в широких кругах. Подчас присуждение этой награды связано с удивлением общественности и спорами относительно соответствия лауреата высокому уровню премии.

В день церемонии вручения престижной награды, которая традиционно проходит 10 декабря, «Известия» отобрали пять наиболее запомнившихся и удивительных лауреатов.

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