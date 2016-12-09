Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В «Ельцин Центре» прокомментировали критику Михалкова

Представитель центра заявила, что режиссер ни разу там не побывал

Режиссер Никита Михалков, раскритиковавший деятельность «Ельцин Центра» в Екатеринбурге, ни разу в нем не побывал, заявила представитель центра Елена Волкова.

«Такого рода критика вписывается в известную традицию: «Я Пастернака не читал, но осуждаю». Заметим, что другие известные люди, которые, в отличие от Никиты Сергеевича, бывали в «Ельцин Центре» <…> не раз выступали с принципиально иными оценками его работы», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам Волковой, деятельность «Ельцин Центра» регламентируется уставом, в котором четко определена его миссия и вытекающие из нее задачи.

Она отметила, что попечительский совет центра, который возглавляет глава администрации президента РФ, регулярно заслушивает отчеты центра и обсуждает на своих заседаниях его деятельность.

«Деятельность «Ельцин Центра» полностью соответствует уставным задачам и российскому законодательству», — сказала Волкова.

Ранее в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации Михалков заявил, что деятельность «Ельцин Центра» разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно, поскольку предоставляет необъективную оценку истории России.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

В «Ельцин Центре» прокомментировали критику Михалкова

Представитель центра заявила, что режиссер ни разу там не побывал

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Инфографика

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Вся инфографика

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке