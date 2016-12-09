«Не мы это придумали и не нам ставить вопрос об отмене санкций»

Премьер-министр Дмитрий Медведев совершил в пятницу визит в Финляндию, где провел переговоры с главой правительства страны Юхой Сипиля. Встреча проходила в городе Оулу, который расположен на северо-западе страны и является родным для финского премьера. В рамках встречи стороны обсудили строительство финского участка трассы «Северного потока-2», совместные инвестиционные проекты и вопросы двухстороннего сотрудничества.

Юха Сипиля, принимая российского премьера, заявил, что Россия остается важным торговым партнером для Финляндии, несмотря на то, что товарооборот снизился по сравнению с показателями двух- и трехлетней давности.



В 2014 году товарооборот между странами сократился на 15%, до $16 млрд, в 2015-м — еще на 39%, до $9,7 млрд, показатели взаимной торговли за январь-сентябрь 2016 года оказались ниже аналогичного периода прошлого года на 15,2%.



При этом снижение российского экспорта произошло в стоимостном выражении, тогда как его физические объемы остаются стабильными; физические же объемы импорта из Финляндии сократились в 2015 году на 35%. Такая ситуация сложилась в том числе из-за экономических санкций, которые ввела Россия в ответ на санкции со стороны Запада.



Глава российского правительства тем не менее заявил о том, что Россия не будет обсуждать вопрос их отмены.

— Никакие санкции, к сожалению, не восполняют того экономического ущерба, который наносится бизнесу. Но не мы это придумали и, естественно, не нам ставить вопрос об отмене санкций, сейчас нужно минимизировать те сложности, которые существуют, — заявил Дмитрий Медведев.

Финская сторона в ходе переговоров подтвердила свою заинтересованность в строительстве атомной электростанции «Ханхикиви-1», возведение которой намечено на 2018 год. В этом проекте участвует российская госкомпания «Росатом». Предварительная стоимость проекта — 6,5 млрд евро.

— Особый интерес, конечно, вызывает строительство запланированное атомной станции. И мы вместе отметили, что самое главное, чтобы работа там продвигалась по графику, была завершена в указанные сроки и чтобы при этом соблюдались все требования официальных властей, — заявил финский премьер.

Стороны также обсудили развитие проекта газопровода «Северный поток-2». Финский участок трассы должен составить 370 км, заявка на выдачу разрешения на строительство поступит властям этой страны в начале 2017 года. На реализацию этого проекта финская сторона возлагает большие надежды: согласно планам, в финском городе Котка будет развернут завод по обетонированию труб, а в порту города Ханко — площадки для их хранения.

— Проект мы рассматриваем как очень важный, крупный, но в то же время абсолютно коммерческий проект, который имеет большое значение для повышения надежности снабжения газом Европы. Инициатива его продвижения исходила от европейского бизнеса. Мы готовы проект осуществить, естественно, при помощи других стран, в том числе и Финляндии. При принятии всех решений мы будем основываться на нормах международного права и самых высоких экологических стандартах, — заявил Дмитрий Медведев.

Ввод «Северного потока-2» намечен на конец 2019 года, трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого он в основном и повторит.

— Финляндия рассматривает этот проект как коммерческий проект на основании своего законодательства и на основании международных правил. Для Финляндии самое главное — это тщательная оценка, выяснение возможных последствий этого проекта для окружающей среды. Наши решения на национальном уровне будут приняты своевременно, — сказал премьер Финляндии.

Юха Сипиля добавил, что финская сторона уже заказала анализ возможности прокладки коммуникационного кабеля вдоль Северного морского пути. По его словам, Финляндия готова продвигать этот проект.

— Интересная идея, которая способна решить ряд важных задач, которая может быть интересна целому ряду стран, — поддержал финского коллегу Дмитрий Медведев. — В случае ее реализации скорость доставки информации возрастает существенно, появится и другой ряд технологических преимуществ. Мы считаем, что у проекта есть будущее, — резюмировал российский премьер.