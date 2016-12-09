Кремль прокомментировал заявление советника Трампа о признании Крыма

До вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа Москва будет оценивать заявления действующего главы государства Барака Обамы и его администрации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«До конца января мы будем оценивать официальные заявления Барака Обамы и его администрации», — сказал он журналистам.

Ранее в пятницу на вопрос о том, признает ли новая администрация США присоединение Крыма к России, советник Дональда Трампа Картер Пэйдж ответил, что вскоре появятся новые возможности «для преодоления ошибочных представлений и неверного вектора, который был установлен для Украины».



Сам Трамп в ходе своей предвыборной кампании заявлял о готовности рассмотреть вопрос о возможном признании полуострова частью РФ и снятии антироссийских санкций в случае избрания. Также республиканец неоднократно называл президента РФ Владимира Путина сильным лидером, чем заслужил немало критики в свой адрес со стороны оппонентов.



Напомним, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США и официально вступит в должность 20 января после инаугурации.

