Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Кремль прокомментировал заявление советника Трампа о признании Крыма

По словам пресс-секретаря президента России, до конца января Москва будет оценивать слова действующей администрации США

До вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа Москва будет оценивать заявления действующего главы государства Барака Обамы и его администрации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«До конца января мы будем оценивать официальные заявления Барака Обамы и его администрации», — сказал он журналистам.

Ранее в пятницу на вопрос о том, признает ли новая администрация США присоединение Крыма к России, советник Дональда Трампа Картер Пэйдж ответил, что вскоре появятся новые возможности «для преодоления ошибочных представлений и неверного вектора, который был установлен для Украины».

Сам Трамп в ходе своей предвыборной кампании заявлял о готовности рассмотреть вопрос о возможном признании полуострова частью РФ и снятии антироссийских санкций в случае избрания. Также республиканец неоднократно называл президента РФ Владимира Путина сильным лидером, чем заслужил немало критики в свой адрес со стороны оппонентов.

Напомним, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США и официально вступит в должность 20 января после инаугурации.

Читайте также:

Мэр Ялты пригласил Трампа в Крым

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Кремль прокомментировал заявление советника Трампа о признании Крыма

По словам пресс-секретаря президента России, до конца января Москва будет оценивать слова действующей администрации США

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке