Лавров назвал бреднями обвинения ФРГ в адрес России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД назвал бреднями обвинения ФРГ в адрес России о попытках дестабилизировать обстановку в Германии.

Министр отметил, что первой эти заявления прокомментировала канцлер ФРГ Меркель, назвав их «бреднями». К этим словам ему нечего добавить, сказал он.

«Что касается первого вопроса, то, по-моему, уже канцлер Меркель публично комментировала эти бредни и назвала их бреднями», — заявил Лавров.

В ноябре этого года спецслужбы ФРГ заявили об угрозе активизации «хакеров из России» перед выборами в бундестаг, намеченными на сентябрь 2017 года.