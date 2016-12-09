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Лавров назвал бреднями обвинения ФРГ в адрес России

Ранее спецслужбы ФРГ заявили об угрозе «хакерских атак из России» перед выборами в бундестаг, которые намечены на сентябрь 2017 года

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД назвал бреднями обвинения ФРГ в адрес России о попытках дестабилизировать обстановку в Германии.

Министр отметил, что первой эти заявления прокомментировала канцлер ФРГ Меркель, назвав их «бреднями». К этим словам ему нечего добавить, сказал он.

 «Что касается первого вопроса, то, по-моему, уже канцлер Меркель публично комментировала эти бредни и назвала их бреднями», — заявил Лавров.

В ноябре этого года спецслужбы ФРГ заявили об угрозе активизации «хакеров из России» перед выборами в бундестаг, намеченными на сентябрь 2017 года.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Лавров назвал бреднями обвинения ФРГ в адрес России

Ранее спецслужбы ФРГ заявили об угрозе «хакерских атак из России» перед выборами в бундестаг, которые намечены на сентябрь 2017 года

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