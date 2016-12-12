Макларен не утруждает себя доказательствами

Канадский юрист Ричард Макларен опубликовал вторую часть доклада возглавляемой им комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), занимавшейся проверкой обвинений российских спортсменов в систематическом употреблении допинга и поддержке этой практики на государственном уровне, в том числе на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Комиссия была сформирована в мае после того, как бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью американским СМИ заявил о массовых манипуляциях с допинговыми пробами в Сочи. В ноябре Григорий Родченков и его заместитель Тимофей Соболевский были уволены с постов руководителей лаборатории после того, как она была лишена аккредитации на основании доклада комиссии WADA под председательством Ричарда Паунда (в нее также входил Макларен), обвинившего Родченкова в уничтожении 1417 проб накануне проверки. Также были лишены аккредитаций Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), из-за чего российские легкоатлеты не смогли поехать на Олимпиаду в Рио.

Первая часть доклада вышла в июле, накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На основе показаний Родченкова и его частично опубликованной электронной переписки Макларен сделал вывод, что массовое использование допинга поддерживалось на уровне Министерства спорта РФ. После этого ряд высокопоставленных сотрудников ведомства, включая заместителя министра спорта Юрия Нагорных, были временно отстранены от занимаемых должностей, а в октябре Нагорных был отправлен в отставку.

Согласно опубликованной на сайте WADA второй части доклада Макларена, более тысячи российских спортсменов из летних и зимних видов спорта, в том числе паралимпийских, имели отношение к манипуляциям с допинг-пробами. В докладе упомянуты 15 призеров Сочи-2014. Утверждается, что была фальсификация допинг-проб двух российских спортсменов, завоевавших четыре золотые медали, а у одной серебряной призерки в допинг-пробе был неестественно высокий уровень соли. Пробы «Б» 12 медалистов определены как «сфальсифицированные» из-за повреждения пробирок. Кроме того, в допинг-пробах двух российских хоккеисток были обнаружены мужские ДНК.

По мнению экспертов, в докладе Макларена по-прежнему нет никаких обоснованных обвинений, то есть его вторая часть не отличается новизной по сравнению с июльской публикацией.

— Очевидно, что Макларен по-прежнему опирается только на показания и документы Родченкова, — заявил «Известиям» член Совета Федерации, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев. — В докладе комиссии нет ничего нового — всё это мы в России предугадывали за несколько месяцев по его публикациям. По сравнению с первой частью нового тут только то, что были опубликованы очередные письма Родченкова. Но очевидно, что на этом WADA и Макларен не успокоятся. Поэтому у нас будут проблемы с участием в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Они будут настаивать на версии о государственной поддержке применения допинга в Сочи и на других соревнованиях, хотя это очевидная глупость.

Макларен опубликовал электронные письма Родченкова сотруднику Центра спортивной подготовки (ЦСП) при Минспорте РФ Алексею Великодному (покинувшему ЦСП после публикации первой части доклада) о том, что в пробах ряда футболистов и хоккеистов якобы обнаружены следы наркотиков. В частности, в пробе одного из футболистов молодежной сборной России во время сбора в Новогорске в марте 2014 года были обнаружены следы марихуаны.

— В подобное с трудом верится, — сказал «Известиям» почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. — Пробы берутся в день игры, а уже через несколько дней объявляются результаты их анализа. Подменить пробу нельзя — их сразу увозят в лаборатории. Значит, о выявлении марихуаны в организме должны были еще два года назад узнать. Но почему-то не объявили. На моей памяти не было такого, чтобы антидопинговые службы не объявляли результаты проверок, если там выявлялось что-то запрещенное. И так во всем докладе Макларена. Нет конкретики, только какие-то рассуждения о подмене проб, вскрытии проб.

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что для отражения нападок со стороны WADA российскому спорту нужно усиливать свои позиции в международных спортивных организациях.

— Я говорил в начале этого года: наша проблема состоит в том, что есть всего несколько федераций, где мы имеем серьезный вес, — пояснил «Известиям» Андрей Кириленко. — Например, Международная федерация фехтования (FIE), президентом которой является Алишер Усманов. И результаты в этом виде спорта налицо. Или Ирина Винер, которая имеет серьезное влияние в мировой художественной гимнастике. Но в некоторых международных федерациях наше представительство малоэффективно. Над этим нужно очень серьезно работать. Когда я только заступил на должность, для меня было важно, чтобы Россию вернули в состав ФИБА. На тот момент мы были дисквалифицированы международной федерацией. Важно было, чтобы у нас было «кресло» в исполкоме, чтобы были свои представители в разных комиссиях ФИБА. Благодаря этому мы могли бы максимально быстро узнавать любую информацию, которая появляется в международном поле. И могли бы максимально быстро на нее реагировать. Порой же случались такие ситуации, что мы не знали или до нас просто не доходили какие-то важные изменения. В международном поле необходимо работать. И мы, конечно, будем это делать.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram