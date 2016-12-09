Украина готова купить у России до 4 млрд кубов газа этой зимой

Киев выразил готовность купить от 1,5 млрд до 4 млрд куб. м газа у России этой зимой. Россия, со своей стороны, подтверждает готовность обеспечить поставки российского газа на Украину и в Евросоюз.

Об этом рассказал глава Минэнерго Александр Новак журналистам после трехсторонних переговоров по газу в Брюсселе, передает «РИА Новости».

Новак отметил, что переговоры прошли обстоятельно и конструктивно. Ситуация с поставками газа на Украину обсуждалась детально, добавил министр.

«Украинская сторона выразила готовность купить от 1,5 млрд до 4 ммлрд куб. м газа в зимний период для того, чтобы обеспечить надежное снабжение как украинских потребителей, так и для обеспечения транзита европейским потребителям», — сказал Новак.

