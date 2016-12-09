Генассамблея ООН требует прекратить боевые действия в Сирии

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении боевых действий в Сирии. В документе также говорится о необходимости немедленного прекращения осады Алеппо.

За принятие резолюции проголосовали 122 члена Генассамблеи, 13 высказались против, воздержались от голосования 36. Предполагается, что немедленно прекращение огня в Сирии необходимо для доставки гуманитарной помощи по территории всей страны.

Инициатором резолюции по Сирии стала Канада. Документ не поддержали, в частности, Россия и Иран.