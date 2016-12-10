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ЕС продлит антироссийские экономические санкции еще на полгода

Во время саммита Европейского союза в Брюсселе главы Франции и Германии коротко проинформируют руководителей других стран ЕС о ситуации

ЕС собирается продлить на полгода экономические санкции в отношении России в связи с украинским конфликтом. Формальная процедура должна завершиться к 20 декабря текущего года. 

«Нет никаких сомнений в том, что санкции будут продлены», - приводит агентство Reuters слова дипломатического источника. 

Информагентство сообщает, что на встрече во время саммита Европейского союза в Брюсселе, который пройдет 15-16 декабря, главы Франции и Германии коротко проинформируют руководителей других стран ЕС о ситуации. Отмечается, что санкции включают в себя ограничение доступа к международному финансированию, а также ограничение оборонного и энергетического сотрудничества с Российской Федерацией.   

Ранее стало известно, что продление антироссийских экономических санкций не будет обсуждаться на заседании глав министерств иностранных дел стран Евросоюза, которое пройдет 12 декабря 2016 года в Брюсселе. По словам высокопоставленного представителя ЕС, вопрос продления экономических санкций в отношении России вряд ли войдет и в повестку дня саммита Европейского союза.  

Напомним, 8 декабря «Известия» сообщили, что Кремль прокомментировал планы Запада о возможном введении новых санкций в отношении России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что данные намерения не будут реализованы на практике.  

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

ЕС продлит антироссийские экономические санкции еще на полгода

Во время саммита Европейского союза в Брюсселе главы Франции и Германии коротко проинформируют руководителей других стран ЕС о ситуации

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