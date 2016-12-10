Бывшему президенту Бразилии предъявлены новые обвинения

Федеральная прокуратура Бразилии выдвинула обвинения в отмывании денег против экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Бывший бразильский лидер также обвиняется в торговле влиянием и в участии в преступном сговоре.

Как сообщает агентство EFE, Луис Инасиу Лула да Силва подозревается в том, что в 2013-2015 гг. он использовал свое влияния в интересах некоторых компаний. По версии работников бразильской прокуратуры, Лула да Силва, занимавший в то время пост президента страны, содействовал, в частности, в покупке ВВС Бразилии 36 шведских истребителей и продлении налоговых льгот для автомобильной промышленности.

По данным информагентства, обвинения были также выдвинуты в адрес сына бывшего президента Бразилии Луиса Клаудиу Лулы да Силвы. Надзорное ведомство полагает, что принадлежащая ему компания LTF Marketing Esportivo получила 2,5 млн реалов (около $740 тыс.) от консалтинговой компании M&M, чьи клиенты принимали участие в переговорах о покупке истребителей. При этом, как считают прокуроры, никакие услуги за эти деньги предоставлены не были.

Сейчас Лула да Силва проходит обвиняемым по трем уголовным делам, которые связаны с коррупцией. Одно из этих дел имеет отношение к выделению кредита бразильской строительной компании Odebrecht. Следствие считает, что бывший президент страны помог этой фирме получить государственную ссуду и заключить выгодные контракты в Анголе, а в знак благодарности руководство Odebrecht начало сотрудничать с компанией, которой владел Тайгуара Родригес дус Сантус, являющийся племянником первой жены экс-главы Бразилии.

Также сообщается, что в сентябре этого года Луису Инасиу Луле да Силве были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег на сумму свыше 3,7 млн реалов ($1,1 млн). Представители следствия считают, что бывший президент страны и его жена Мариза Летисиа являются истинными владельцами роскошной трехуровневой квартиры, которая находится в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу). А в июле 2016 года экс-руководитель страны стал обвиняемым по делу о попытке помешать расследованию хищений в государственной нефтегазовой компании Petrobras.

Отметим, что политик отрицает свою вину и утверждает, что открытые против него уголовные дела являются политическим преследованием.

Напомним, Лула да Силва, который возглавлял Бразилию с 2003 по 2011 год, считается одним из вероятных кандидатов на пост президента страны от левой Партии трудящихся на выборах в 2018 году. Политик ранее допускал возможность своего участия в борьбе за президентское кресло, но говорил, что окончательного решения он еще не принял.

Ранее «Известия» писали, что председатель федерального сената Бразилии Ренан Калейрос был освобожден от занимаемой должности решением бразильского Верховного суда. Политика обвиняют в растрате государственных денежных средств.

Суд принял решение перевести 61-летнего Калейроса на должность обычного сенатора. Если президент Бразилии не сможет осуществлять свои обязанности, его место досталось бы главе сената, именно поэтому был вынесен соответствующий вердикт.