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СМИ: Япония смягчит визовый режим с Россией

Сообщается, что речь идет о фактическом ослаблении антироссийских санкций

Власти Японии объявят о смягчении визового режима в ходе визита президента России Владимира Путина в Токио 15-16 декабря. Об этом пишет газета Asahi Shimbun, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что послабление должно коснуться виз, выдаваемых на длительный срок. Максимальный срок действия может быть увеличен с трех до пяти лет. Издание утверждает, что российская сторона заинтересована в подобных мерах, так как это позволит укрепить экономические отношения между странами. Таким образом, речь идет о фактическом смягчении санкций Японии.

Напомним, что Япония ввела санкции против России в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине. Среди ограничительных мер были приостановлены и консультации о смягчении визового режима. Кроме того, Токио отложил на неопределенный срок переговоры о возможном заключении договоров об инвестиционном сотрудничестве, сотрудничестве в освоении космоса и предотвращении опасной военной деятельности.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

СМИ: Япония смягчит визовый режим с Россией

Сообщается, что речь идет о фактическом ослаблении антироссийских санкций

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