The Times: Турция назначает в НАТО пророссийских офицеров

Власти Турции заменяют настроенных на сотрудничество с Западом военных представителей страны в НАТО на сторонников России, Китая и Ирана, сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники.

В распоряжении издания оказались электронные письма уволенных турецких военнослужащих верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО, американскому генералу Кертису Скапаротти.

«Беспокойство вызывает тот факт, что некоторые прибывающие в расположение НАТО офицеры настроены радикально, ставят под вопрос ценности альянса и даже ненавидят западные организации, ориентируясь на Россию, Китай и Иран», — говорится в письме одного из турецких офицеров.

Издание утверждает, что разворот политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Восток связан с разгромом путча 15 июля 2016 года. Тогда группа офицеров попыталась совершить военный переворот. В ходе событий погибли около 300 человек, более 2 тыс. получили ранения.

В причастности к мятежу власти обвинили исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и потребовали от США его экстрадиции. По обвинению в связях с Гюленом в стране были арестованы 32 тыс. человек, еще 100 тыс. были уволены с государственной службы.