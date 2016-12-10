Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
10 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Биробиджане простились с погибшими в Алеппо военными медсестрами

Надежда Дураченко и Галина Михайлова будут похоронены на центральном городском кладбище Биробиджана

В субботу, 10 декабря, в Благовещенском кафедральном соборе Биробиджана прошла церемония прощания с двумя погибшими в сирийском городе Алеппо военными медсестрами. 

«Сейчас идет отпевание, уже завершается, проститься с погибшими женщинами пришли всего около 1000 человек, люди приходили, приносили цветы, уходили»,  приводит «Интерфакс» слова главы информационного отдела Биробиджанской епархии Ирины Шайтановой.

Шайтанова добавила, что после отпевания и траурного шествия от собора до сквера Победы тела погибших повезут на кладбище.

Ранее в СМИ появилась информация, что женщины будут похоронены на центральном городском кладбище Биробиджана. 

В пятницу прощание с погибшими медсестрами прошло в воинской части. 

Напомним, 5 декабря медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны России в Алеппо во время приема местных жителей подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков. В результате обстрела двое медиков, Надежда Дураченко и Галина Михайлова, погибли. 

Надежда Дураченко и Галина Михайлова окончили медицинский колледж в Биробиджане по специальности «операционные хирургические сестры». Обе работали в местном военном госпитале. У Надежды осталась 19-летняя дочь-студентка, у Надежды — 15-летний сын-школьник. 

Ранее «Известия» писали, что командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Сергей Суровикин вручил высокие государственные награды родным военных медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, погибших при выполнении специальных задач в Сирии.  

Написать комментарий
Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

В Биробиджане простились с погибшими в Алеппо военными медсестрами

Надежда Дураченко и Галина Михайлова будут похоронены на центральном городском кладбище Биробиджана

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Комментарии

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Инфографика

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Вся инфографика

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке