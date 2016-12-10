В Биробиджане простились с погибшими в Алеппо военными медсестрами

В субботу, 10 декабря, в Благовещенском кафедральном соборе Биробиджана прошла церемония прощания с двумя погибшими в сирийском городе Алеппо военными медсестрами.

«Сейчас идет отпевание, уже завершается, проститься с погибшими женщинами пришли всего около 1000 человек, люди приходили, приносили цветы, уходили», — приводит «Интерфакс» слова главы информационного отдела Биробиджанской епархии Ирины Шайтановой.

Шайтанова добавила, что после отпевания и траурного шествия от собора до сквера Победы тела погибших повезут на кладбище.

Ранее в СМИ появилась информация, что женщины будут похоронены на центральном городском кладбище Биробиджана.

В пятницу прощание с погибшими медсестрами прошло в воинской части.

Напомним, 5 декабря медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны России в Алеппо во время приема местных жителей подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков. В результате обстрела двое медиков, Надежда Дураченко и Галина Михайлова, погибли.

Надежда Дураченко и Галина Михайлова окончили медицинский колледж в Биробиджане по специальности «операционные хирургические сестры». Обе работали в местном военном госпитале. У Надежды осталась 19-летняя дочь-студентка, у Надежды — 15-летний сын-школьник.

Ранее «Известия» писали, что командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Сергей Суровикин вручил высокие государственные награды родным военных медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, погибших при выполнении специальных задач в Сирии.