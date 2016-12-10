Штаб Трампа высмеял сообщения о вмешательстве России в выборы в США

В штабе избранного президента США Дональда Трампа иронично прокомментировали появившуюся в американских СМИ информацию о вмешательстве России в выборы президента США.

«Это те же люди, которые говорили, что (бывший президент Ирака) Саддам Хусейн обладал оружием массового уничтожения», — приводит «РИА Новости» сообщение штаба Дональда Трампа.

При этом в штабе республиканца отметили, что «выборы закончились давным-давно одной из самых больших побед среди выборщиков в истории (США)».

«Настало время двигаться дальше и «снова сделать Америку великой», — подчеркнули представители Трампа.

Ранее «Известия» писали, что по мнению Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, Россия имела цель оказать помощь республиканцу Дональду Трампу в победе на выборах президента Соединенных Штатов.

Напомним, в июле этого года сайт WikiLeaks опубликовал более 19 тыс. электронных писем национального комитета Демократической партии США, ответственность за взлом которых взял на себя хакер Guccifer 2.0.

Окружение Хиллари Клинтон полагает, что к взлому якобы имеют отношение хакеры из России. Министерство национальной безопасности США и аппарат директора национальной разведки США Джеймс Клэппер заявили, что за кибератаками на политические организации страны стоит РФ.

Отметим, что Россия неоднократно опровергала свою причастность к кибератакам. Так, посол РФ в США Сергей Кисляк сообщил, что американское руководство не предоставило России никаких доказательств хакерских атак на их организации, якобы совершенных российскими хакерами.