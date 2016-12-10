Почти 18 тыс. жителей покинули подконтрольные боевикам районы Алеппо

Почти 18 тыс. мирных жителей, в том числе более 7,5 тыс. детей, за последние сутки вышли из подконтрольных боевикам районов Алеппо. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон на территории Сирии.

Также к сирийским войскам, сложив оружие, вышли 28 боевиков. Все они были амнистированы в соответствии с решением президента Сирии Башара Асада.

Кроме того, российские военнослужащие полностью разминировали 8 га жилых кварталов. От взрывоопасных предметов было очищено 24 здания, в том числе хлебозавод, электроподстанция, две школы, две мечети и 4,5 км автодорог.