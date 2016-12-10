Samsung принудительно блокирует работу Galaxy Note 7 в США

Южнокорейская компания Samsung выпустит в США обновление программного обеспечения, которое лишит владельцев смартфонов Galaxy Note 7 возможности пользоваться устройством. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.



«19 декабря будет выпущено обновление, которое не позволит американским Galaхy Note 7 заряжаться, что исключит возможность использования их в качестве мобильных телефонов», — указано в тексте заявления на сайте компании. Кроме того, гаджеты не смогут подключаться к сотовым сетям и Wi-Fi.

Руководство Samsung отмечает, что в компанию вернули около 93% от общего количества аппаратов, отозванных из-за риска взрыва аккумуляторных батарей в устройствах.

О приостановке продаж Galaxy Note 7 корпорация сообщила в сентябре. Пользователям дефектных устройств было предложено обменять смартфоны на новые, однако впоследствии выяснилось, что их аккумуляторы продолжали воспламеняться. После этого Samsung объявила о полном отзыве всех аппаратов этой модели и остановке их производства.