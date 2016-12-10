Фигуристка Медведева установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по очкам в короткой программе финала Гран-при в Марселе.



Как передает ТАСС, 17-летней спортсменке удалось показать результат в 79,21 балла, превысив установленный в 2014 году рекорд японки Мао Асады в 78,66 балла.

По итогам финала на второе место в короткой программе вышла канадка Кейтлин Осмонд, а третье заняла японка Сатоко Мияхара.

По словам самой Евгении Медведевой, этот рекорд является для нее еще одним шагом вперед.

«У каждого есть свои минусы и плюсы, у каждого есть то, что можно довести до совершенства. Останавливаться нельзя — меня так воспитали мои тренеры», — заявила спортсменка.

Прокат произвольной программы среди женщин в финале Гран-при состоится 10 декабря.