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Спецслужбы США заявили о взломе хакерами из РФ сетей республиканцев

По мнению американской стороны, киберпреступники якобы умышленно не обнародовали похищенные данные

Американские спецслужбы заявили, что хакеры из РФ проникли в компьютерные системы национального комитета Республиканской партии (НКРП), но так и не обнародовали похищенную из сетей политической организации информацию. Об этом сообщают местные СМИ.

Как передает издание New York Times со ссылкой на заявление спецслужб США, помимо якобы совершенных кибератак на нацкомитет Демократической партии, российские хакеры также проникли в системы республиканцев, однако «умышленно» не обнародовали похищенные документы. По мнению американского руководства, это подтверждает, что РФ якобы была заинтересована в победе на выборах кандидата от Республиканской партии миллиардера Дональда Трампа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что американская сторона до сих пор не представила доказательств хакерских атак, якобы совершенных российскими киберпреступниками на учреждения США. По ее мнению, это свидетельствует о том, что такие заявления используются для воздействия на мнение граждан Соединенных Штатов в рамках предвыборной кампании.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Спецслужбы США заявили о взломе хакерами из РФ сетей республиканцев

По мнению американской стороны, киберпреступники якобы умышленно не обнародовали похищенные данные

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