Арестован начальник уголовного розыска Калужской области

Начальник управления уголовного розыска Калужской области Дмитрий Елистратов, задержанный в четверг, арестован. Сд удовлетворил ходатайство следствия о заключении его под стражу.

Полковник полиции Дмитрий Елистратов подозревается следствием в превышении должностных полномочий и незаконной банковской деятельности, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона. Полковника Елистратова подозревают в причастности к организации незаконной деятельности по обналичиванию. Полицейский мог покровительствовать незаконной деятельности местного жителя, получая за это вознаграждение.

Уголовное дело в отношении Елистратова возбуждено по двум статьям УК РФ, обыски проведены дома и на работе полицейского.

«Противоправная деятельность подозреваемого выявлена в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных региональным УФСБ», — говорится на сайте СУ СКР по Калужской области. На сайте регионального главка полиции уточняется, что в выявлении преступной деятельности полицейского участвовали и сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Калужской области.