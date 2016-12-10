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Арестован начальник уголовного розыска Калужской области

Полковник Дмитрий Елистратов подозревается в превышении полномочий и осуществлении незаконной банковской деятельности

Начальник управления уголовного розыска Калужской области Дмитрий Елистратов, задержанный в четверг, арестован. Сд удовлетворил ходатайство следствия о заключении его под стражу.

Полковник полиции Дмитрий Елистратов подозревается следствием в превышении должностных полномочий и незаконной банковской деятельности, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона. Полковника Елистратова подозревают в причастности к организации незаконной деятельности по обналичиванию. Полицейский мог покровительствовать незаконной деятельности местного жителя, получая за это вознаграждение.

Уголовное дело в отношении Елистратова возбуждено по двум статьям УК РФ, обыски проведены дома и на работе полицейского.

 «Противоправная деятельность подозреваемого выявлена в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных региональным УФСБ»,  говорится на сайте СУ СКР по Калужской области.  На сайте регионального главка полиции уточняется, что в выявлении преступной деятельности полицейского участвовали и сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Калужской области.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Арестован начальник уголовного розыска Калужской области

Полковник Дмитрий Елистратов подозревается в превышении полномочий и осуществлении незаконной банковской деятельности

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