МИД: Сербия может рассчитывать на поддержку РФ в защите суверенитета

Россия готова в полной мере оказать Сербии поддержку в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности республики, сообщает представитель пресс-службы МИД РФ.

Как подчеркивается на сайте внешнеполитического ведомства, в контактах России и Сербии уделяется особое внимание поддержанию мира и стабильности на Балканах, а также косовскому урегулированию.

«Сербия по-прежнему может в полной мере рассчитывать на поддержку России в вопросах защиты своего суверенитета и территориальной целостности применительно к Косово», — указано в сообщении МИДа.

Несмотря на намерение Сербии вступить в ЕС, руководство страны не рассматривает членство в организации как препятствие для сотрудничества с Россией. «Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и занимает взвешенную позицию по событиям на Украине», — подчеркивает представитель ведомства.

Министр иностранных дел Сергей Лавров соврешит рабочий визит в Республику Сербию 12-13 декабря. В ходе поездки глава внешнеполитического ведомства встретится с президентом страны Томиславом Николичем, главой правительства Александр Вучич, его первым заместителем, а также министром иностранных дел Ивицей Дачичем.