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МИД: Сербия может рассчитывать на поддержку РФ в защите суверенитета

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, в диалоге двух стран особое внимание уделяется поддержанию мира и стабильности на Балканах

Россия готова в полной мере оказать Сербии поддержку в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности республики, сообщает представитель пресс-службы МИД РФ.

Как подчеркивается на сайте внешнеполитического ведомства, в контактах России и Сербии уделяется особое внимание поддержанию мира и стабильности на Балканах, а также косовскому урегулированию.

«Сербия по-прежнему может в полной мере рассчитывать на поддержку России в вопросах защиты своего суверенитета и территориальной целостности применительно к Косово», — указано в сообщении МИДа.

Несмотря на намерение Сербии вступить в ЕС, руководство страны не рассматривает членство в организации как препятствие для сотрудничества с Россией. «Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и занимает взвешенную позицию по событиям на Украине», — подчеркивает представитель ведомства.

Министр иностранных дел Сергей Лавров соврешит рабочий визит в Республику Сербию 12-13 декабря. В ходе поездки глава внешнеполитического ведомства встретится с президентом страны Томиславом Николичем, главой правительства Александр Вучич, его первым заместителем, а также министром иностранных дел Ивицей Дачичем.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

МИД: Сербия может рассчитывать на поддержку РФ в защите суверенитета

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, в диалоге двух стран особое внимание уделяется поддержанию мира и стабильности на Балканах

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