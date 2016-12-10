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Керри надеется на достижение соглашения с Россией по Сирии

Об этом госсекретарь США заявил в ходе выступления в Париже

Госсекретарь США Джон Керри надеется, что Россия и США достигнут соглашения по урегулированию в Сирии. Дипломат отметил, что документ будет включать детали о выводе населения и вопросы о вооруженной сирийской оппозиции.

Керри отметил, что стороны близки к заключению соглашения, но еще не достигли его. Он отметил, что в Женеву прибудет команда, направленная президентом Обамой.

«Мы вместе с россиянами, я надеюсь, придем к некоторой договоренности, где мы решим, как гражданские могли бы быть спасены и что может произойти с вооруженной оппозицией», — сказал он.

Речь Джона Керри приводит пресс-служба Госдепартамента США.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Керри надеется на достижение соглашения с Россией по Сирии

Об этом госсекретарь США заявил в ходе выступления в Париже

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