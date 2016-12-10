Бывший тренер сборной РФ рассказал о разрешении Ефимовой на TUE

Бывший главный тренер российской сборной по плаванию Андрей Воронцов сообщил, что медкомиссия Международной федерации плавания (FINA) выписала терапевтическое исключение лидеру сборной России Юлии Ефимовой, поскольку ее членам предложили взять ответственность на себя в случае отказа от инъекции.



Российская пловчиха в ходе Олимпийских игр 2012 года в Лондоне рассказала журналистам, что получила терапевтическое исключение на инъекцию против сильной аллергической реакции. При этом на соревнованиях она завоевала бронзу на дистанции 200 м брассом.

«Врач команды и руководитель медслужбы олимпийской команды России предложили руководителю медицинской комиссии FINA взять ответственность на себя в случае отказа от инъекции, тогда FINA дала добро на укол», — приводит «Р-Спорт» слова Андрея Воронцова.

Он также напомнил о несчастном случае, произошедшим во время Игр-2012 с участником английской команды.

«Я сам помню, как во время моей работы в Англии у нас в Бате от анафилактического шока умер член сборной Великобритании по легкой атлетике. Съел орешков…» — сообщил тренер.

Сама Юлия Ефимова ранее заявила, что терапевтическое исключение необходимо только в ситуации «жизни и смерти».