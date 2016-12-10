Минобороны организовало массовый вывод мирных жителей с востока Алеппо

Сирийская армия контролирует 93% территории Алеппо, из восточных кварталов города организован вывод мирных граждан, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



По его словам, мирные граждане покидают опасные территории через гуманитарные коридоры в районе Карим-Хун и Эль-Махаяр.

«Люди выходят через гуманитарные коридоры непрерывным потоком в часть города, контролируемую сирийским правительством. Большая часть Алеппо — 93% — сегодня контролируется сирийским правительством», — приводит ТАСС слова Игоря Конашенкова.

На время вывода мирных граждан из восточных кварталов наступление правительственной армии САР приостановлено. Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии ведет круглосуточную трансляцию выхода жителей города.