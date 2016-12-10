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Минобороны организовало массовый вывод мирных жителей с востока Алеппо

Город практически полностью находится под контролем армии Сирии

Сирийская армия контролирует 93% территории Алеппо, из восточных кварталов города организован вывод мирных граждан, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, мирные граждане покидают опасные территории через гуманитарные коридоры в районе Карим-Хун и Эль-Махаяр.

«Люди выходят через гуманитарные коридоры непрерывным потоком в часть города, контролируемую сирийским правительством. Большая часть Алеппо — 93% — сегодня контролируется сирийским правительством», — приводит ТАСС слова Игоря Конашенкова.

На время вывода мирных граждан из восточных кварталов наступление правительственной армии САР приостановлено. Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии ведет круглосуточную трансляцию выхода жителей города.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Минобороны организовало массовый вывод мирных жителей с востока Алеппо

Город практически полностью находится под контролем армии Сирии

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