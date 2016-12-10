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Действия в Ираке хоронят миф об эффективности армии США, заявил Пушков

Об этом член Совета Федерации написал на своей странице в Twitter

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что о неэффективности внешней политики США говорят конфликты на Ближнем Востоке. По мнению политика, эффективность американской армии  миф, который хоронят боевые действия в Сирии и Ираке.

Об этом он написал на своей страничке в Twitter.


«Ближний Восток похоронил миф об эффективности внешней политики США. Боевые действия в Сирии и Ираке хоронят миф об эффективности армии США», — написал Пушков в микроблоге в Twitter, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее «Известия» сообщили, что в результате ошибочного удара американской авиации в Мосуле погибли около 90 иракских военных.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Действия в Ираке хоронят миф об эффективности армии США, заявил Пушков

Действия в Ираке хоронят миф об эффективности армии США, заявил ПушковОб этом член Совета Федерации написал на своей странице в Twitter

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