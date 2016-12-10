Действия в Ираке хоронят миф об эффективности армии США, заявил Пушков

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что о неэффективности внешней политики США говорят конфликты на Ближнем Востоке. По мнению политика, эффективность американской армии — миф, который хоронят боевые действия в Сирии и Ираке.

Об этом он написал на своей страничке в Twitter.

Ближний Восток похоронил миф об эффективности внешней политики США. Боевые действия в Сирии и Ираке хоронят миф об эффективности армии США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 декабря 2016 г.



«Ближний Восток похоронил миф об эффективности внешней политики США. Боевые действия в Сирии и Ираке хоронят миф об эффективности армии США», — написал Пушков в микроблоге в Twitter, передает «Федеральное агентство новостей».



Ранее «Известия» сообщили, что в результате ошибочного удара американской авиации в Мосуле погибли около 90 иракских военных.