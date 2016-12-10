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Около 90 военнослужащих Ирака погибли в Мосуле при ошибочном ударе США

Военным пришлось оставить свои позиции

Фото: TASS/AP/Hussein Malla

В результате ошибочного авиаудара, нанесенного ВВС США, около 90 военнослужащих армии Ирака погибли в Мосуле. Местные СМИ со ссылкой на источник в иракском штабе сообщают, что ранения получили около 100 человек.

Разбита военная техника и вооружения армии Ирака, военнослужащие вынужденно отступили из района, где находились, уточняет «РИА Новости».

Военная операция по освобождению города Мосул начата 17 октября. В ней принимают участие ополчение, армия Ирака, курдские силы и международная коалиция, возглавляемая США.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Около 90 военнослужащих Ирака погибли в Мосуле при ошибочном ударе США

Около 90 военнослужащих Ирака погибли в Мосуле при ошибочном ударе СШАВоенным пришлось оставить свои позиции

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