Около 90 военнослужащих Ирака погибли в Мосуле при ошибочном ударе США

В результате ошибочного авиаудара, нанесенного ВВС США, около 90 военнослужащих армии Ирака погибли в Мосуле. Местные СМИ со ссылкой на источник в иракском штабе сообщают, что ранения получили около 100 человек.

Разбита военная техника и вооружения армии Ирака, военнослужащие вынужденно отступили из района, где находились, уточняет «РИА Новости».

Военная операция по освобождению города Мосул начата 17 октября. В ней принимают участие ополчение, армия Ирака, курдские силы и международная коалиция, возглавляемая США.